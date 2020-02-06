Новый раунд переговоров по Ливии состоится в Женеве 26 февраля

Женева, 6 февраля. Очередная международная конференция по Ливии состоится в Женеве 26 февраля. Об этом сообщил спецпосланник ООН Гассан Саламе.

По его словам, новый раунд переговоров по Ливии будет посвящен политическим вопросам. Кроме того, 16 февраля должны состояться переговоры, в ходе которых стороны ливийского кризиса будут обсуждать экономические вопросы.

«Пока обе стороны определяют своих представителей. Одна сторону уже сделала это, другая пока испытывает проблемы. Но мы надеемся, что политических диалог пройдет», — пояснил Саламе.

Напомним, 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, которая стала продолжением переговоров, состоявшихся 13 января в Москве. Благодаря усилиям России в Ливии был введен в силу режим прекращения огня. При этом международная конференция в Берлине не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После переговоров в Москве командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил благодарность российскому лидеру за его усилия по урегулированию конфликта в Ливии. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести в российской столице очередной раунд переговоров по Ливии.