Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Киев, 6 февраля. Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском. Об этом пишет издание «Телекритика» со ссылкой на отчет телеканала.

Продюсер «1+1» Алена Еремеева отметила, что контент на украинском языке смотрится хуже, чем на русском. Особенно это актуально для мелодрам.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. Мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра», — пояснила она.

По словам Еремеевой, украинским артистам тоже тяжело работать на украинском языке, это увеличивает выработку и производственный бюджет. Телеканалам тоже непросто работать в условиях обязательных квот.

Все украиноязычные сериалы показываются только на Украине. Продукция, предназначаемая для продажи в странах СНГ, нуждается в русском переводе. В частности, речь идет о Прибалтике, Казахстане и Белоруссии.

«Украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы», — добавила продюсер.

Напомним, что украинские власти с 2014 года последовательно проводят агрессивную политику украинизации. В апреле прошлого года Верховная рада приняла закон о государственном языке, который обязывает использовать украинский практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности, хотя значительная часть населения страны — русскоговорящая.