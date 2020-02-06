Военный эксперт Шурыгин назвал главные преимущества бомбардировщика Ту-160М

Минобороны России опубликовало кадры первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, самолеты этого типа являются многоцелевыми машинами, которые формируют часть стратегической ядерной триады России.

Ракетоносец стартовал со взлетной полосы и успешно совершил посадку. Он находился в воздухе 34 минуты на высоте 1,5 км. Испытаниями самолета руководил летчик Казанского авиационного завода Анри Наскидянц.

Известно, что в новой модернизированной версии бомбардировщика улучшена общая эффективность авиационного комплекса. Владислав Шурыгин назвал главные преимущества российского ракетоносца, добавив, что Ту-160М — «это качественно новые самолеты», несмотря на то, что сам бомбардировщик остался старый.

«В этом самолете новые модернизированные двигатели, которые почти на 20% увеличивают его дальность. Кроме того, там совершенно новое бортовое оборудование, которое позволяет выполнить очень большой круг задач, — рассказал Шурыгин в беседе с Федеральным агентством новостей. — Новая система вооружения делает его более разнообразным в поведении. У машины достаточно серьезная модернизация по отношению к тому, что было в обычном Ту-160».

На Западе аналога обновленного российского бомбардировщика просто не существует, Ту-160М во всем превосходит их, рассказывает эксперт.

«У американцев есть бомбардировщик B1-B, но он намного старше нашего самолета. По всем параметрам он уступает обычному Ту-160, а уж Ту-160М — категорически другая машина», — объяснил собеседник ФАН.

Этот стратегический бомбардировщик может использоваться как носитель ядерного оружия, а также для выполнения различных специальных задач, подчеркивает Шурыгин.

«Они [самолеты Ту-160М] работали в Сирии — пускали крылатые ракеты. Это многоцелевая машина, но прежде всего это часть стратегической ядерной триады», — резюмировал военный эксперт.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Минобороны России получит первый построенный «с нуля» модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что новые Ту-160М будут оснащены современным бортовым оборудованием и новейшим уникальным оружием, которое увеличит боевые возможности стратегического ракетоносца. По его словам, работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он был разработан в конструкторском бюро Туполева в 70-80-х годах. В России Ту-160 называют «Белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.