Донбасс, 6 февраля. В ДНР в результате обстрела ВСУ повреждены водоводы и ЛЭП. Украинские и западные СМИ продолжают снимать лживые сюжеты с передовой. Военнослужащие ВСУ по ошибке сбили свой беспилотник вместо аппарата ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В среду обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглась территория Донецкой Народной Республики. Режим прекращения огня нарушался 10 раз. Стрельба велась по четырем населенным пунктам на донецком и горловском направлениях. Силы ООС задействовали следующее вооружение: 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате минометного обстрела ВСУ повреждения нанесены водоводу и объектам энергообеспечения в городе Горловка (пос. шахты 6/7). Там же разрушены здание бывшей школы и жилой дом.

Руководство ООС задействует СМИ для выпуска фейковых репортажей

По информации Народной милиции ДНР, в период нахождения в республике заместителя главы ОБСЕ Этерингтона Вооруженные силы Украины не оставляют попыток дестабилизации обстановки в зоне ООС. Так, в расположении 58-й бригады ВСУ продолжают работу представители телеканалов «5 канал», Quest Francе, «Украина», которым поставлена определенная задача по съемкам постановочных сюжетов. Командование бригады отдало приказ своим подчиненным всячески содействовать работе журналистов. Работу корреспондентов курирует пресс-служба штаба ООС.

Похожая информация имеется в наличии и у Народной милиции ЛНР. В расположении 93-й бригады ВСУ работают журналисты каналов «5 канал» и «Украина». Корреспонденты пытаются снять видеосюжеты, с помощью которых можно было бы обвинить ЛНР в нарушении мирных договоренностей. Представительства оборонных ведомств ЛНР и ДНР не исключают возможных обстрелов территорий республик с целью создания провокационных ситуаций.

Потери ВСУ

Как информирует Народная милиция ДНР, известен факт гибели и ранений военнослужащих 58-й бригады ВСУ при сборке ими самодельных боезарядов. Устройства планировалось крепить к беспилотным летательным аппаратам для сброса на позиции и жилой сектор ДНР. Во время проведения работ боеприпас сдетонировал. Один солдат погиб на месте, и трое ранены осколками. Командир части пытается скрыть происшествие с личным составом от штаба ООС.

Оборонное ведомство луганчан сообщило о гибели старшего солдата 93-й бригады ВСУ. Во время проведения инженерных работ боец подорвался на мине. Труп был отброшен взрывной волной в глубь минного поля. При попытке эвакуации погибшего пострадал еще один рядовой бригады. Военнослужащий наступил на мину и лишился ноги. Руководство бригады списало происшествие на обстрелы, а случай с погибшим представили в вышестоящий штаб как дезертирство.

ВСУ препятствуют ОБСЕ качественно выполнять свою работу

В Народной милиции ДНР рассказали об информации, полученной от собственного источника с украинской территории. Комбриг 58-й бригады ВСУ пообещал материальное вознаграждение своим подчиненным за уничтожение беспилотников ОБСЕ. Однако заинтересованные наградой солдаты, вовремя не разглядев подробности, сбили собственный аппарат.

Дабы скрыть произошедшее от руководства, они закопали обломки беспилотника вблизи с передовыми позициями. Только за последние сутки беспилотники ОБСЕ обстреливались силами ООС два раза с позиций 56-й и 92-й бригад ВСУ в населенных пунктах Юрьевка и Пески.