Ухань, 6 февраля. Врач Центральной больницы китайского города Ухань Ли Вэньлян умер от коронавируса.

По данным китайской газеты Global Times, 34-летний Ли Вэньлян одним из первых сообщил об эпидемии, вызванной новым видом коронавируса, после чего его обвинили в распространении ложной информации.

Вэньлян работал врачом в Центральной больнице Ухани. 11 января он писал в соцсетях, что у него появились симптомы нового вируса. 1 февраля Вэньлян сообщил, что он заразился коронавирусом. Коллеги доктора подтвердили, что Вэньлян скончался 6 февраля.

30 декабря 2019 года Вэньлян опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил, что рынок морепродуктов в городе Ухань стал эпицентром эпидемии атипичной пневмонии. Его пост быстро распространился в китайских соцсетях, после чего Вэньлян и семеро его коллег были вызваны в полицию.

Сотрудники полиции вынесли медикам предупреждение, а также потребовали не распространять «ложную информацию», так как она может нанести серьезный ущерб ситуации в стране. При этом 31 декабря власти Китая проинформировали ВОЗ об эпидемии нового вируса.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса 2019-nCoV. К настоящему моменту число зараженных новым китайским коронавирусом достигает 28 тысяч человек. Зафиксированы более 560 летальных исходов. Случаи заражения вирусом зарегистрированы в большинстве стран мира.