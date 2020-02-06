«Коктейль» из пива, рома и бренди потек из кранов жителей многоквартирного дома

Нью-Дели, 6 февраля. Жителей жилого дома на юге Индии потрясла коричневая вода с запахом алкоголя, которая потекла из кранов.

Люди, проживающие в доме в штате Керала, обратились к местным властям за объяснением. Оказалось, что в загрязнении водопровода виноваты сами чиновники. Как отмечает BBC, сделали они это случайно.

Выяснилось, что власти конфисковали шесть тысяч литров алкоголя и «захоронили» его в яме. Алкоголь с течением времени просочился через почву и попал в колодец, из которого и поступала вода в жилой многоквартирный дом. Жители утверждают, что из кранов потекла вода коричневатого цвета с примесью пива, бренди и рома. Однако пробовать этот «коктейльный напиток» никто не стал из-за резкого запаха.

Интересный случай произошел в США. Организм американца начал самостоятельно вырабатывать пиво. Врачи диагностировали у него так называемый «синдром автоброжения». 46-летний мужчина в 2011 году пропил курс антибиотиков по указанию врачей после того, как поранил палец. Он начал замечать за собой странное поведение. Кроме того, у него появились провалы в памяти и приступы агрессии.

Однажды его задержали за вождение в нетрезвом состоянии, хотя спиртных напитков он не употреблял. Выяснилось, что организм американца начал вырабатывать пивные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, которые обычно используют в пивоварении.