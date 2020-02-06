Историк моды заявил, что Россию спасут сперматозоиды дворянских кровей

Москва, 6 февраля. В России не осталось красивых мужчин из-за сталинских репрессий, заявил ведущий «Модного приговора» Александр Васильев.

Историк моды напомнил, что ранее французский модельер Жан-Поль Готье высказал мнение, что в России не встречается красивых мужчин-моделей, и он полностью разделяет это мнение.

«Готье абсолютно прав. У нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически», — объяснил он в комментарии «Газете.ру».

Васильев подчеркнул, что женщины в России более красивые, чем мужчины: «Это знают все, и ничего в этом плохого нет».

«Этот ген возродится, если мы привезем сперматозоиды дворянских кровей», — уверен он.

Ведущий добавил, что в России каждая женщина хочет быть принцессой и «она такой по факту и является из-за своих внешних данных», однако «принцев ей в пару практически нет».

Ранее один из популярных американских сайтов знакомств BeautifulPeople.com составил рейтинг самых некрасивых мужчин в мире. Согласно данным сервиса, его лидерами оказались жители России, Великобритании и Польши. А самыми красивыми, по мнению пользователей сайта, являются мужчины из Швеции, Дании и Бразилии.

Интересно, что подобные отрицательные рейтинги не мешают некоторым представителям сильного пола пользоваться популярностью у женщин. К примеру, житель Уганды, награжденный титулом «самого уродливого» мужчины страны, восемь раз становился отцом. У него крепкая семья и любящая его супруга.