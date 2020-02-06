Путин назначил Махонина временным главой Пермского края

Москва, 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Назначение Махонина связано с досрочной отставкой Максима Решетникова, который занимал пост губернатора Пермского края до 21 января, а после перешел на должность министра экономического развития России.

«Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.

Напомним, что до своего назначения Махонин возглавлял управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

В январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. В частности, глава государства предложил изменить баланс власти в стране, усилив роль парламента.

После этого правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Новый кабмин возглавил бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. При этом ключевые посты вроде министерства иностранных дел, министерства обороны и министерства внутренних дел остались за прежними министрами.