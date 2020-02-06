Сочи, 6 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся в пятницу, 7 февраля.

Информация о прибытии Лукашенко появилась в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. На фото можно видеть, что белорусский президент одет в вязаную синюю кофту. На нем белая рубашка, но нет галстука.

В кардигане и без галстука: Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным pic.twitter.com/vZfYkwZYVr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 6, 2020

Сегодня информацию о том, что Путин и белорусский президент проведут переговоры в Сочи, подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Сам Лукашенко ранее называл свою будущую встречу с Путиным «моментом истины». Ожидается, что на повестку будут вынесены вопросы поставки российских нефти и газа в Белоруссию.