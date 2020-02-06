Киев, 6 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен максимально диджитализировать украинскую власть, чтобы полностью перевести отношения между государством и человеком в цифровую плоскость. Об этом он заявил, выступая на презентации мобильного приложения «Дiя», которое позволяет идентифицировать техпаспорт транспортного средства и водительские права через смартфон.

«Наша цель — сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона. В частности, голосовать. Говорят, что для этого нужна политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна», — отметил Зеленский.

По его словам, диджитализация позволит гражданам сэкономить время, деньги и нервы при решении бюрократических вопросов. При этом Зеленский подчеркнул, что данный процесс осложняется устареванием украинского законодательства, сопротивлением чиновников и недостаточными мощностями Интернета.

Напомним, что в четверг в Киеве состоялась презентация мобильного приложения «Дiя». Оно дает возможность автомобилистам загрузить в электронную базу свои документы и получать к ней доступ при помощи смартфона. Это позволит не возить с собой каждый раз техпаспорт и водительское удостоверение. Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук лично приняли участие в презентации приложения, которое сегодня появилось в магазинах Apple store и Google Play. Президент Украины подчеркнул, что государство не вложило в приложение ни одной гривны, а также добавил, что другие страны будут идти к подобным инновациям годами.