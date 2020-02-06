Сирийские наемники обсуждают возможность побега в Европу из турецкого лагеря в Ливии

Москва, 6 февраля. Сирийские боевики в Ливии часто задумываются о побеге в Европу. Об этом рассказал наемник, переброшенный из Идлиба на север Африки турецкими военными для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сириец, которого журналисты для анонимности условно называют Ахмед, сообщил о большом количестве в окрестностях Триполи турецких военнослужащих. Напомним, присутствие своих сил в Ливии Анкара до сих пор отрицает, передает Nation News.

Сообщается, что Ахмед был вынужден покинуть сирийскую провинцию Идлиб, опасаясь успешного наступления правительственных войск. В Ливию он приехал под давлением турецких вербовщиков, обещавших хороший заработок. По его словам, турецкие военные предлагали денежное пособие в размере 2 тысяч долларов.

Боевик рассказал, что переброска джихадистов из Сирии происходила воздушным путем. После прибытия в Ливию террористы были расквартированы в лагере для наемников под Триполи.

Интересно, что в Ливии Ахмед ни разу не видел местных военных, зато часто встречал офицеров из Турции, части которых были дислоцированы отдельно.

Турецкие инструкторы готовили сирийских боевиков для ведения боевых действий в городской среде и обучали различным диверсиям. Террористы получили разные специализации, среди которых, например, были снайперы и обычные пехотинцы.

Кроме того, Ахмед заявил, что наемники часто обсуждают идею побега из лагеря. Боевики рассчитывают добраться до Европы при помощи контрабандистов, однако турецкие военнослужащие внимательно следят за всеми передвижениями наемников.

Напомним, Турция активно перебрасывает в Ливию сирийских террористов на помощь ПНС. Также Анкара поставляет в Триполи вооружение и технику, тем самым способствуя эскалации конфликта в североафриканской стране.