Израиль бомбит Сирию, запугивая защитников Палестины перед «сделкой века»

Противоракетная оборона Сирии отразила удар, нанесенный Израилем по окрестностям Дамаска и югу Сирии. Большая часть запущенных ракет была уничтожена прежде, чем они достигли своих целей. ВВС Израиля атаковали со стороны Голанских высот и южной части Ливана. Как новый ракетный удар Израиля связан с предложенной Трампом «сделкой века», читайте в материале Федерального агентства новостей.

Израиль подрывает боеспособность Сирии

Ракетный удар по сирийским объектам, а также позициям проиранского ополчения был нанесен около 3.30 ночи. Его целями стали позиции 91-й бригады 1-й дивизии САА в районе Аль-Кисве в провинции Дамаск, 75-й бригады САА в районе деревни Аль-Мукайлабия, научно-исследовательский центр в Джамарае и военная авиабазе «Меззех». Кроме того, удар был нанесен по сельскохозяйственному аэропорту к югу от города Израа.

#BREAKING: 5 minutes ago #Israel Air Force targeted #IRGC-QF, #Hezbollah & #Syria Arab Army around #Damascus. Known targets are:

- 91st Brigade, 1st Division in Al Kiswah area

- 75th Brigade near Al-Muqaylabiyah village

- Scientific Research Center in Jamaria

- Mezzeh air base pic.twitter.com/CZIXotzR4N — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) February 5, 2020

Сирийские государственные СМИ сообщили о восьми раненых в результате удара. Оппозиционная «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) со ссылкой на собственные источники сообщает о гибели 12 бойцов проиранского ополчения. Telegram-канал «Милитарист» сообщил, что в результате израильского удара погиб комендант авиабазы «Меззех» генерал-майор САА Исмаил Бадран.

Watch this video which is showing launch of 9М317 surface-to-air missiles by a Buk-M2E SAM system of #Syria Air Defense Force somewhere near Al-Kiswa area, #Damascus outskirt.

(Credit: Abd Alrahman Sarmini) pic.twitter.com/VTTri7x1yv — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) February 6, 2020

Новый удар по сирийским ученым

Научно-исследовательский центр (CERS) в Джамарае, провинция Дамаск, уже не в первый раз становится целью израильских ударов. BBC News утверждает, что в Джамрае в сотрудничестве с Россией и Ираном разрабатывается наиболее современное сирийское оружие. Объекты CERS становились целью ВВС Израиля в 2012, 2013, 2017 годах.

В 2018 году, использовав в качестве предлога провокацию с химоружием в Хан-Шейхуне, международная коалиция во главе с США нанесла сокрушительный ракетный удар по филиалу CERS в Барзехе. По версии США, в центре CERS в Барзехе хранилось огромное количество химического оружия — но ракетный удар разрушил здание до основания, и никаких химических выбросов зафиксировано не было. За три недели до удара «Организация по запрещению химического оружия» (ОЗХО) официально объявила, что центр в Барзехе не имеет отношения к химоружию.

Aftermath of Syria Strikes - Barzeh Research Center this morning https://t.co/YXRN0nXlPo — Jack Posobiec ???????? (@JackPosobiec) April 14, 2018

Официальный Дамаск заявил, что в результате удара был разрушен филиал CERS, занимавшийся разработкой противоядий и антитоксинов. К счастью, в ночное время в здании никого не было.

Удары Израиля соответствуют общей политике Запада: уничтожение и подрыв цивилизации в Сирии, как с помощью санкций и топливно-экономической блокады, так и с помощью прямой военной агрессии под предлогом противодействия Ирану.

So, I got interested in what's still standing at Barzeh after 76 missiles. (Thread) pic.twitter.com/2XaGSr8uXd — Veli-Pekka Kivimäki (@vpkivimaki) April 15, 2018

Израиль помогает Турции поддерживать террористов

Ночной авиаудар Израиля эхом отразился на ситуации на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб. Официальный Дамаск обвинил Израиль в поддержке террористических группировок в Идлибе — наравне с Турцией.

«При очевидной координации… и под прикрытием израильской агрессии турецкие войска незаконно пересекли сирийскую границу и дислоцировались в деревнях Бинниш, Маарет-Мисрин и Тафтаназ к северу и западу от города Саракиб», — заявил МИД Сирии, назвав защиту террористов «общей целью турецкого режима и Израиля».

По данным SOHR, сегодня днем террористические группировки атаковали САА в освобожденном накануне городе Найраб. Под прикрытием турецкой артиллерии боевики «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) бросили против сирийцев «шахид-мобиль». Тем временем за минувшие сутки в Идлиб вошли около 200 единиц турецкой боевой техники.

Turkish Armed Forces deploy more howitzers and APCs to #Turkey's observation posts near #Syria's Idlib pic.twitter.com/yAH8wFCXPA — EHA News (@eha_news) February 6, 2020

Впрочем, прямой сговор между столь Израилем и Турцией — все-таки скорее фигура речи в заявлениях МИД Сирии, считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Это был бы слишком крутой маневр — сговор между Израилем и Турцией, они, все-таки, больше конкуренты в регионе, — заявил он в комментарии для Федерального агентства новостей. — Однако по конкретным моментам можно предполагать взаимодействие, все-таки турецкие интересы — это север Сирии, территории где живут туркоманы, а израильские интересы — юг Сирии. Возможно, есть какие-то конкретные договоренности по разграничению сфер влияния, но не более того».

«Великий Израиль от Синая до Евфрата»

Новый удар Израиля можно считать агрессивной прелюдией к реализации «сделки века» по Палестине, предложенной президентом США Дональдом Трампом и его советником Джаредом Кушнером. Израиль никогда не остановится на условиях «сделки века», и собирается запугать всех своих противников в арабском мире.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

«Израилю нужно показать, что он сильное государство, влиятельное, напомнить о Шестидневной войне, когда арабский мир воевал против Израиля, и проиграл. При оформлении «сделки века» Израилю нужно показать свою силу, показать, что Израиль готов гарантировать реализацию этого проекта — гарантировать как? Конечно же, военной силой! Вот эту силу он и показывает ударами по Сирии», — указал собеседник ФАН.

Израиль запугивает палестинцев, сирийцев, иранцев перед оформлением сделки века, показывая, что не остановится ни перед чем.

«Они хотят показать всему миру, всем возможным союзникам Ирана, что Израиль готов до конца отстаивать новый формат разграничения в регионе, свои новые границы, которые готовы принять американцы. Как только американцы признают новый границы, Израиль переходит к следующему этапу — расширение сферы влияния, завоевание новых территорий — там уже и пол-Ливана, там и часть Иордании, часть Сирии, могут и на Синайский полуостров засмотреться из Иерусалима», — отметил эксперт.

«Общая идея пансионизма — это «Великий Израиль до Евфрата», вместе с Синайским полуостровом, с территориями Сирии. Скорее всего, Тель-Авив будет продолжать построение «Великого Израиля» и после сделки века», — заключил Антон Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.