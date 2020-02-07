Сирия новости 7 февраля 07.00: САА вошла в Серакиб, Турция выдвинула Дамаску ультиматум по Идлибу

Сирия, 19 января. Турция потребовала вывода САА за пределы идлибской зоны деэскалации, сирийская армия вошла в Серакиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков на западе Хамы, нанесли удары по боевикам к северу от Алеппо, вступили в бой с террористами в районе Аль-Каларии, вошли в Серакиб, нанесли авиаудары в провинции Идлиб.

Армия Турции и союзные силы: нанесли удары по позициям САА в Хасаке, не приняли участия в совместном патрулировании границы с российскими силами, выдвинула Дамаску ультиматум по Идлибу.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили танк САА в районе Аль-Эйса, вытеснили САА из Куратайна в Идлибе, объявили о начале новой операции против САА в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: столкнулись с протестами в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия и союзные силы продолжают наступление на позиции террористических группировок в провинции Алеппо. ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в районе населенного пункта Кафр-Хамра к северу от города Алеппо. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC).

Тот же источник сообщает об ожесточенных боях в южной части Алеппо, столкновения САА и боевиков шли в районе Аль-Каларии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Население восточной Сирии вновь выступило с протестами против оккупации силами США и подконтрольной им курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Как сообщает агентство Euphrates Post, протесты против коррумпированной проамериканской администрации начались в населенном пункте Сафира-Тахтани на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Местные жители потребовали отставки местного мэра.

Провинция Идлиб

Источники в Twitter (@ahmadalissa) сообщают, что части САА вошли в город Серакиб, окруженный ранее в провинции Идлиб. Большая часть боевиков бежала из города до окружения, турецкие наблюдательные пункты продолжают действовать, но не наносят ударов по правительственным силам. На данный момент информация о взятии Серакиба официально не подтверждена.

На востоке и юго-востоке провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения. Агентство Step News сообщило, что боевики смогли подбить танк САА в районе Аль-Эйса ракетой ПТУР. Тем временем ВВС Сирии нанесли удары по боевикам в районе населенных пунктов Кимнас и Сармин, а также в районе деревень Зафара и Марблит на юге провинции.

Тот же источник сообщает, что террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось восстановить контроль над деревней Куратайн, вытеснив правительственные силы после ожесточенных столкновений. Как сообщает источник в Twitter (@MDahnon), джихадисты объявили о начале новой боевой операции против САА на юге Идлиба.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ультиматум Дамаску в отношении Идлиба: Анкара заявила, что турецкие наблюдательные пункты будут занимать свои позиции в Идлибе, и армия Турции намерена сделать все необходимое для обеспечения безопасности своих военнослужащих.

Кроме того, Турция требует, чтобы САА и союзные силы покинули территорию Идлибской зоны деэскалации до конца февраля, оставив все территории, ранее освобожденные от террористов. В Анкаре заявили, что Россия заверила, что «Дамаск заплатит за любую допущенную ошибку».

Также, как сообщает агентство Baladi News, турецкая сторона анонсировала визит российской военной делегации в Анкару для того, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

Провинция Хама

Артиллерия Сирийской арабской армии на северо-западе Хамы обстреляла позиции террористов, связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает новостное агентство Baladi News, под ударом оказались боевики в районе деревни Аль-Гаргур.

Провинция Хасака

Протурецкие формирования на севере Сирии нанесли удары по позициям САА в районе Рас аль-Айна в провинции Хасака, сообщает новостное агентство Al Khabour. Сообщается о гибели двоих военнослужащих правительственных сил, еще шестеров бойцов САА получили ранения.

Между тем представители армии Турции вновь не приняли участие в патрулировании в районе Дарбасии вместе с российской военной полицией. Об этом сообщил источник в Twitter (@huseyinbozan).