В карантинный санаторий под Тюменью прибыли врачи из тубдиспансера

Тюмень, 6 февраля. В санаторий «Градостроитель» прибыли сотрудники тюменского областного противотуберкулезного диспансера. Корреспондент Федерального агентства новостей встретил их у проходной реабилитационного центра, за стенами которого сейчас в условиях карантина находятся россияне, эвакуированные из Китая. Ранее в Тюмени приземлился борт военно-воздушных сил РФ с россиянами, пожелавшими выехать из охваченной эпидемией коронавирусной пневмонии КНР.

Сотрудницы противотуберкулезного диспансера приехали сюда на работу.

«Мы сюда на две недели, а может и больше», — рассказывает одна из медицинских работниц.

Врачам сказали не брать много вещей, поэтому они прибыли сюда с небольшими сумками.

«Пока не знаем, какие конкретно задачи перед нами будут стоять», — сообщили женщины.

При этом сотрудницы тюменского областного противотуберкулезного диспансера не боятся нового коронавируса.

«Мы же туберкулез видели, чего нам бояться», — разводят руками врачи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что реабилитационный центр «Градостроитель» под Тюменью находится на особом пропускном режиме. Посторонних на его территорию не пускают. Охрану объекта обеспечивают МВД области и другие силовые структуры. Особый режим продиктован соображениями эпидемической безопасности.

В аэропорту Тюмени введен масочный режим: все сотрудники воздушной гавани в обязательном порядке носят медицинские маски.