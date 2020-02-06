Сирия, 6 февраля. Конвой подкрепления с севера Алеппо направился на юг Идлиба, чтобы помочь джихадистам в противостоянии против сирийской армии. Север Хасаки остался без электричества в результате боев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по базам джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба освободили еще четыре поселка от джихадистскими бандформирований.

«Сирийская национальная армия»: с севера Алеппо перебросила конвой подкрепления для вооруженной оппозиции на юг Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: на севере Ракки обменялись ударами с курдскими радикалами «Демократических сил».

Провинция Алеппо

Правительственные силы ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков оппозиции в районе поселка Кафр-Басин и у деревни Башнатар к северу от города Алеппо, как сообщает новостной ресурс Step News. Столкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции отмечаются также у деревни Халса.

Как сообщает источник в сети Twitter (@Breizhman1983), конвой протурецких бойцов «Axpap аш-Шаркия» (одна из группировок, входящая в альянс протурецкой «Сирийской национальной армии») покинул кантон Африн и направился на юг Идлиба для боев c правительственными силами.

ВВС Сирии продолжают боевые вылеты на юго-запад провинции и сбросили бомбы на укрепления джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Кафр-Даль, о чем также сообщает источник.

Провинция Идлиб

Корреспондент агентства SANA передает, что подразделения армии освободили деревни Аз-Захабия, Джайдет-Талафах, Талафах и Джаллас, и заняла позиции к западу от гуманитарного «коридора» Абу-Духур. Освобождение этих городов и деревень привело к гибели и ранению ряда террористов и бегству их отрядов из окрестностей.

По данным агентство Aleppo AMC, силы вооруженной оппозиции и правительства ведут ожесточенные бои около деревни Заммар на востоке провинции, обмениваясь ракетно-артиллерийскими ударами. Пока ни одна из сторон не заявила о своих потерях в результате обстрела.

Провинция Ракка

После дневных столкновений сил протурецкие отрядов с боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) стычки сторон возобновились в районе Тель-Абъяда. У поселка Казали протурецкие силы открыли огонь их крупнокалиберных пулеметов по укрытиям курдских радикалов., после того как боевики попытались совершить вылазку и проникнуть за линии обороны протурецких сил в окрестностях Тель-Абъяда.

Источник также сообщает, что два члена так называемых сил внутренней безопасности SDF были ранены в районе окрестностях Айн-Иссы. Боевики проводили патрулирование. По всей видимости на пути следования их патруля неизвестными была установлена противопехотная мина. Курды подозревают, что мину установили террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства»1.

Провинция Хасака

Корреспондент SANA в Хасаке сообщает, что жители поселка Тель-Тамр остались без электричества. В результате взаимного обстрела между отрядами SDF и силами протурецких отрядов, пострадали линии электропередач, питающих городскую станцию, что привело к перебоям в электроснабжении города и окрестностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.