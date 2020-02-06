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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 6 февраля. Специальный представитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Республики Египет Ихабом Насром вопросы региональной повестки. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МИД РФ.                                                              

Встреча состоялась в российской столице 6 февраля по просьбе египетских коллег. Стороны затронули темы, которые касаются региональных проблем, в том числе и ситуации в Ливии и Сирии. Также Богданов и Наср обсудили перспективы палестино-израильского урегулирования.                                                                                            

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано ранее проинформировал, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсудит с итальянским коллегой Луиджи ди Майо ситуацию в Ливии.                                                             

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