Москва, 6 февраля. Италия, которая прежде поддерживала ПНС Ливии, теперь может изменить свою позицию и начать работать с Россией по урегулированию ливийского кризиса. Такое мнение в четверг высказал сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН Борис Долгов, комментируя предстоящую встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и его итальянского коллеги Луиджи ди Майо.

«Возможно будет заключено какое-то соглашение или будут проработаны шаги, направленные на деэскалацию ливийского конфликта. Текущее обострение произошло из-за активности Турции, перебрасывающей своих военнослужащих для поддержки ПНС Ливии», —пояснил Долгов Nation News.

По его словам, турки нарушили не только резолюцию Совбеза ООН, но и соглашения, которые ранее была достигнуты на ливийской международной конференции в Берлине. На сегодняшний день Анкара поставляет так называемому Правительству национального согласия Ливии оружие, военнослужащих, а также протурецких боевиков, переброшенных из Сирии.

И если раньше Италия, как и многие другие европейские страны, была лояльна по отношению к марионеточному ПНС, которое связано с террористическими организациями, то теперь ситуация может кардинально измениться. Во-первых, западные страны все чаще пытаются «вписаться» в мирный процесс, который до последнего времени продвигала одна лишь Россия. Во-вторых, Рим напрямую заинтересована в урегулировании конфликта в Ливии, поскольку оттуда в Италию попадают беженцы и радикальные исламисты. На этом фоне поставляемые Анкарой в Ливию протурецкие боевики вполне могут изменить позицию Италии. В-третьих, на сегодняшний день нет никакой альтернативы мирному урегулированию ливийского кризиса.