Постаревшая Алена Яковлева удивила поклонников внешним видом

Москва, 6 февраля. Поклонников удивила внешность постаревшей актрисы Алены Яковлевой. Интернет-пользователи едва узнали знаменитость.

Накануне актриса посетила один из столичных ресторанов, где праздновали день рождения актрисы Ольга Кабо и Мария Романова. Гостей вечера развлекала звезда проекта «Голос» Нина Шацкая.

58-летняя Яковлева зачитала на торжестве подготовленный на бумажке тост.

«Я всегда любила Олечку Кабо, всегда мечтала попасть на ее день рождения. Мне повезло. Меня позвала Маша. То, что я тут, это счастливая случайность», — сказала актриса.

Как отметил «СтарХит», многие интернет-пользователи с трудом узнали постаревшую звезду. Некоторые фолловеры заявили, что актрисе следовало выбрать наряд светлых оттенков, а не черного цвета.

Сама Яковлева ранее признавалась, что после 50 лет жизнь только начинается. По ее словам, только после 30 лет она начала жить.

Весной прошлого года Яковлева сделала громкое заявление, сообщив, что 30 лет назад стала жертвой изнеасилования. По ее словам, преступление было совершено в начале 90-х, когда она поймала в Москве попутную машину. Женщина пыталась оказать на злоумышленников психологическое воздействие, но это ей не помогло. Актриса призналась, что пребывала в шоковом состоянии и даже не запомнила номер машины, а в дальнейшем никому не рассказывала эту историю.