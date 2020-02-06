Миро сравнила Пугачеву с «пошлой бабкой-фриком» Мадонной

Москва, 6 февраля. Эпатажный светский блогер Лена Миро написала резко критичный пост об Алле Пугачевой, сравнив ее с «безголосой» Мадонной.

Миро высмеяла предложение американской исполнительницы британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл арендовать ее жилье в Нью-Йорке.

«Вот же ж счастье-то привалило принцу и Меган! Как же они жили б без этого предложения? <…> Все смешалось в этом мире - шуты разрешают принцам арендовать апартаменты», — написала Миро.

Блогер описала Мадонну, как «безголосую, некрасивую и пошлую бабку-фрик». Она сравнила поп-звезду с российской примадонной, которую назвала «отвратительнейшей бабкой».

«Обеим глубоко за. Обе страшные. Талант — ну, если можно так назвать наглость, глупость и неуместность», — считает Миро.

По словам скандального автора, знаменитости всегда были самой презираемой частью общества. Миро недоумевает, каким образом «селебруны» стали нравственными ориентирами и моральными авторитетами.

«Странно это. Неумно. Из грязи — в князи. Что произошло, почему так?» — заявила она.

Миро также отметила глупость, мелочность, непорядочность и беспорядочные связи в среде селебрити.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал первое за 15 лет выступление певицы Натальи Ветлицкой. По его мнению, шоу исполнительницы было «весьма провинциальным».