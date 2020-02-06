Звезда «Сватов» в образе блондинки с каре восхитила поклонников



Москва, 6 февраля. Актриса Татьяны Кравченко, сыгравшая Валентину Будько в сериале «Сваты», опубликовала свою архивную фотографию и собрала множество комплиментов и лайков.

Снимок появился в фанатском аккаунте Кравченко в Instagram. На нем можно видеть блондинку средних лет с каре. В подписи у пользователей поинтересовались, смогли ли они узнать свою любимую актрису в таком образе. В многочисленных комментариях подписчики заявили, что Татьяну ни с кем не перепутать. Они заверили, что она совсем не изменилась с годами.

«Какая Вы тут интересная», «Конечно узнали ваши красивые выразительные глаза не спутаешь», «Вы талантливая актриса и отличный человек», — написали в комментариях к снимку.

Напомним, судьба «Сватов», которые так полюбились зрителям, долгое время была неясной из-за кризиса в отношениях России и Украины. В итоге место съемок перенесли в Белоруссию, из-за того, что многим артистам, принимающим участие в проекте, запретили въезд на Украину.