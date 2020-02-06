Депутат Рады Ткаченко обматерил назвавшего его «малолетним клоуном» коллегу

Москва, 6 февраля. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко использовал ненормативную лексику в ходе словесной перепалки с коллегой из «Батькивщины» Алексеем Кучеренко.

Инцидент произошел в украинском парламенте во время обсуждения законопроекта о рынке земли. Депутаты от партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну Рады. Члены партии «Слуга народа» попытались разблокировать трибуну, в результате чего между парламентариями произошла драка.

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко обратился к вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку с требованием успокоить зачинщиков потасовки. Стефанчук не отреагировал на призывы парламентария, после чего Кучеренко назвал его «бородатым дебилом».

В свою очередь член партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил Кучеренко, что его «время вышло», а также посоветовал «ехать на отдых в санаторий».

«Ваше время вышло. Езжайте в санаторий. Езжайте в Трускавец. Пишите воспоминания», — заявил парламентарий.

Кучеренко объяснил депутату из «Слуги народа», что разговаривает не с ним, после чего назвал Ткаченко и его фракцию «малолетними клоунами». Ткаченко ответил коллеге в грубой форме с использованием ненормативной лексики, заявив, что ему придется «ответить за свои слова».