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«Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

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 «Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, признанный виновным в призывах к экстремизму и осужденный Кунцевским судом Москвы на три года лишения свободы условно, из-за своей протестной деятельности и нарушения законодательства может отправиться в тюрьму. Всему виной участие в деятельности признанной нежелательной в РФ организации «Открытая России» (ОР) миллиардера Михаила Ходорковского.

«Скрытый форум ОР»

В московском офисе «Открытой России» (ул. Петровка, 15\13, строение 5) 1 февраля прошел «благотворительный маркет» в поддержку так называемых «политзаключенных». Активисты ОР собирали деньги и вещи для осужденных и находящихся под следствием экстремистов «Нового величия» и радикалов «Сети» (террористическое сообщество, запрещено в РФ).

Под прикрытием благотворительного мероприятия «Открытая Россия» также провела политический форум, посвященный оппозиционному активизму, распространению политконтента, работе правозащитных организаций и СМИ.

 «Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

Офис ОР посетили специально приглашенные «эксперты» из числа «политзаключенных», некоторые из которых выступали с собственной программой. Одним из таких гостей был Егор Жуков — фигурант «московского дела», условно осужденный Кунцевским судом Москвы на 3 года за призывы к экстремизму. На мероприятии студент НИУ ВШЭ проводил лекцию по теме «Политический видеоблогинг».

 «Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

Факт участия Жукова в мероприятии «Открытой России» негативно скажется на дальнейшей судьбе студента. Условный срок вполне может смениться реальным. Объясняем причины.

 «Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

«Открытка» закроет Жукова

Остановимся на трех важных фактах: законодательном регулировании условного срока Жукова, юридическом статусе «Открытой России», административной и уголовной ответственности за участие в мероприятиях организации, признанной нежелательной.

Приговор суда к наказанию в виде условного срока не дает права осужденному делать все, что ему захочется. Все-таки, это санкция за преступление, пускай и более мягкая. Условно осужденные находятся под тщательным контролем специальных исполнительных инспекций в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ (УИК). Службы МВД ведут персональный учет и на протяжении установленного испытательного срока контролируют осужденных. В случае с Жуковым, спецсрок в соответствии со статьей 73 УК РФ - от 6 месяцев до 5 лет.

УИК регламентирует основания отмены условного срока и замену его реальным тюремным заключением. Статья 190 прямо указывает, что это возможно при уклонении от возложенных судом обязанностей или при систематическом нарушении общественного порядка в течении года, повлекшего административное наказание. Тут есть нюансы: учитываются правонарушения, предусмотренные главой 20 КоАП РФ (ст.ст. 20.1 – 20.35), под систематичностью понимается совершение двух и более проступков в течение года.

 «Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

«Открытая Россия» - организация признанная нежелательной решением Минюста и Генпрокуратуры в 2017 году. Законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за работу с нежелательными организациями.

При правовой квалификации учитывается, какую роль лицо исполняет при работе с нежелательной НКО: руководит, распространяет материалы или участвует в деятельности такой организации. Под «участием в деятельности» понимается совершение лицом умышленных действий, направленных на осуществление целей иностранной или международной неправительственной организации, в том числе участие в мероприятиях.

Сначала лицо привлекают к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за сотрудничество с нежелательными НКО. Если за год гражданин дважды привлекается по данной статье, то формируется уголовный состав, предусмотренный статьей 284.1 УК РФ.

 «Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

Чтение лекции о политическом видеоблогинге Егором Жуковым на мероприятии «Открытой России» 1 февраля попадает под действие статьи 20.33 КоАП РФ и может сформировать ему  первый состав из двух для отмены условного срока.

Плачевный финал для Жукова

Кто-то может справедливо отметить, что «Открытая Россия» как организация была ликвидирована сначала федеральными органами в РФ, а потом и самостоятельно на Конференции ОР в марте 2019 года. То есть в настоящее время НКО юридически не существует, есть лишь некое сетевое движение, которое пытается пройти процедуру перерегистрации. И в таком случае привлечь за сотрудничество с нежелательной организацией невозможно.

Но на деле это не так. То, что руководство НКО в издевательской манере заявило о самоликвидации еще не говорит о фактическом прекращении существования организации. Все структуры, офисы, проекты, спонсоры, управленцы остались и действуют в РФ. Пивоваров, Буракова, Кара-Мурза младший никуда не делись. Просто одну вывеску сменили на другую и логотип с «книжки» на «кружок» перерисовали для ухода от ответственности. Но здесь важно понимать: государство выступило не против юрлица как такового, а против подрывной деятельности участников НКО. Присвоение статуса – это «предупредительно-запретительная» мера. «Перекрашивание фасада» никак не влияет на то, что активистов «Открытки» до сих пор задерживают и привлекают к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ.

20 ноября 2019 года, то есть спустя почти 8 месяцев после самоликвидации организации Ходорковского, активиста и экс-кандидата в совет МО «Черная речка» Павла Чупрунова вызвали повесткой в прокуратуру. По данным издания «Коммерсант», это было связано с составлением протокола по статье 20.33 КоАП РФ. Все дело в том, что Чупрунов – член «Открытой России».

Этот пример наглядно показывает, что «благотворительный маркет» может выйти Жукову боком. Два таких мероприятия с привлечением к ответственности, и условный срок будет отменен. То есть «Открытая Россия» закроет студента. Но финал может быть еще более плачевен: к сроку за призывы к экстремизму может быть добавлен новый срок по статье 284.1 УК РФ.

Такое положение дел должно заставить задуматься Жукова еще и том, с кем он завел партнерские отношение и помогут ли они в критическую минуту? Плакаты с лицом студента точно развесят, форумы проведут, статьи в СМИ напишут, ну и деньги соберут. В общем, сделают все для оппозиционной рекламы. А дальше что?

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