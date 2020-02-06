 «Открытая Россия» может закрыть условно осужденного Егора Жукова на реальный срок

Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, признанный виновным в призывах к экстремизму и осужденный Кунцевским судом Москвы на три года лишения свободы условно, из-за своей протестной деятельности и нарушения законодательства может отправиться в тюрьму. Всему виной участие в деятельности признанной нежелательной в РФ организации «Открытая России» (ОР) миллиардера Михаила Ходорковского.

«Скрытый форум ОР»

В московском офисе «Открытой России» (ул. Петровка, 15\13, строение 5) 1 февраля прошел «благотворительный маркет» в поддержку так называемых «политзаключенных». Активисты ОР собирали деньги и вещи для осужденных и находящихся под следствием экстремистов «Нового величия» и радикалов «Сети» (террористическое сообщество, запрещено в РФ).

Под прикрытием благотворительного мероприятия «Открытая Россия» также провела политический форум, посвященный оппозиционному активизму, распространению политконтента, работе правозащитных организаций и СМИ.

Офис ОР посетили специально приглашенные «эксперты» из числа «политзаключенных», некоторые из которых выступали с собственной программой. Одним из таких гостей был Егор Жуков — фигурант «московского дела», условно осужденный Кунцевским судом Москвы на 3 года за призывы к экстремизму. На мероприятии студент НИУ ВШЭ проводил лекцию по теме «Политический видеоблогинг».

Факт участия Жукова в мероприятии «Открытой России» негативно скажется на дальнейшей судьбе студента. Условный срок вполне может смениться реальным. Объясняем причины.

«Открытка» закроет Жукова

Остановимся на трех важных фактах: законодательном регулировании условного срока Жукова, юридическом статусе «Открытой России», административной и уголовной ответственности за участие в мероприятиях организации, признанной нежелательной.

Приговор суда к наказанию в виде условного срока не дает права осужденному делать все, что ему захочется. Все-таки, это санкция за преступление, пускай и более мягкая. Условно осужденные находятся под тщательным контролем специальных исполнительных инспекций в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ (УИК). Службы МВД ведут персональный учет и на протяжении установленного испытательного срока контролируют осужденных. В случае с Жуковым, спецсрок в соответствии со статьей 73 УК РФ - от 6 месяцев до 5 лет.

УИК регламентирует основания отмены условного срока и замену его реальным тюремным заключением. Статья 190 прямо указывает, что это возможно при уклонении от возложенных судом обязанностей или при систематическом нарушении общественного порядка в течении года, повлекшего административное наказание. Тут есть нюансы: учитываются правонарушения, предусмотренные главой 20 КоАП РФ (ст.ст. 20.1 – 20.35), под систематичностью понимается совершение двух и более проступков в течение года.

«Открытая Россия» - организация признанная нежелательной решением Минюста и Генпрокуратуры в 2017 году. Законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за работу с нежелательными организациями.

При правовой квалификации учитывается, какую роль лицо исполняет при работе с нежелательной НКО: руководит, распространяет материалы или участвует в деятельности такой организации. Под «участием в деятельности» понимается совершение лицом умышленных действий, направленных на осуществление целей иностранной или международной неправительственной организации, в том числе участие в мероприятиях.

Сначала лицо привлекают к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за сотрудничество с нежелательными НКО. Если за год гражданин дважды привлекается по данной статье, то формируется уголовный состав, предусмотренный статьей 284.1 УК РФ.

Чтение лекции о политическом видеоблогинге Егором Жуковым на мероприятии «Открытой России» 1 февраля попадает под действие статьи 20.33 КоАП РФ и может сформировать ему первый состав из двух для отмены условного срока.

Плачевный финал для Жукова

Кто-то может справедливо отметить, что «Открытая Россия» как организация была ликвидирована сначала федеральными органами в РФ, а потом и самостоятельно на Конференции ОР в марте 2019 года. То есть в настоящее время НКО юридически не существует, есть лишь некое сетевое движение, которое пытается пройти процедуру перерегистрации. И в таком случае привлечь за сотрудничество с нежелательной организацией невозможно.

Но на деле это не так. То, что руководство НКО в издевательской манере заявило о самоликвидации еще не говорит о фактическом прекращении существования организации. Все структуры, офисы, проекты, спонсоры, управленцы остались и действуют в РФ. Пивоваров, Буракова, Кара-Мурза младший никуда не делись. Просто одну вывеску сменили на другую и логотип с «книжки» на «кружок» перерисовали для ухода от ответственности. Но здесь важно понимать: государство выступило не против юрлица как такового, а против подрывной деятельности участников НКО. Присвоение статуса – это «предупредительно-запретительная» мера. «Перекрашивание фасада» никак не влияет на то, что активистов «Открытки» до сих пор задерживают и привлекают к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ.

20 ноября 2019 года, то есть спустя почти 8 месяцев после самоликвидации организации Ходорковского, активиста и экс-кандидата в совет МО «Черная речка» Павла Чупрунова вызвали повесткой в прокуратуру. По данным издания «Коммерсант», это было связано с составлением протокола по статье 20.33 КоАП РФ. Все дело в том, что Чупрунов – член «Открытой России».

Этот пример наглядно показывает, что «благотворительный маркет» может выйти Жукову боком. Два таких мероприятия с привлечением к ответственности, и условный срок будет отменен. То есть «Открытая Россия» закроет студента. Но финал может быть еще более плачевен: к сроку за призывы к экстремизму может быть добавлен новый срок по статье 284.1 УК РФ.

Такое положение дел должно заставить задуматься Жукова еще и том, с кем он завел партнерские отношение и помогут ли они в критическую минуту? Плакаты с лицом студента точно развесят, форумы проведут, статьи в СМИ напишут, ну и деньги соберут. В общем, сделают все для оппозиционной рекламы. А дальше что?