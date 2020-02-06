В танке Т-35 в парке «Патриот» нашли письмо бойца, адресованное матери

Волонтер Александр Бронников в ноябре прошлого года во время технического осмотра единственного уцелевшего в мире танка Т-35 в парке «Патриот» нашел в боевой машине письмо солдата для матери времен Великой Отечественной войны. Недавно с помощью поисковиков удалось найти родственников бойца — оказалось, что они до сих пор живут в доме по адресу, указанному на военном «треугольнике». Александр Бронников рассказал подробности этой истории Федеральному агентству новостей.

«Я занимаюсь этим танком уже около 10 лет, и когда его перевезли в парк «Патриот», меня пригласили провести техосмотр, — рассказывает Александр. — Я фотографировал все участки машины и на снимке разглядел кусочек бумаги в правом ящике системы дымопуска под главной башней. Судя по всему, письмо спрятали — просто так оно не могло туда провалиться. Такое ощущение, что боец искал тихое место, чтобы написать послание, но его внезапно прервали, и пришлось оставить листок».

Промасленная бумага и выцветший карандашный текст долгое время не давали прочитать послание, установить автора и адресата.

«Сначала мне все говорили, что это не может быть письмо Великой Отечественной войны, — отметил Бронников. — Но мне почему-то все равно казалось, что это так».

Сомнения были понятны: танк Т-35 в 1943 году уже был не на ходу, а стоял на полигоне Саратовского танкового училища, куда попал вскоре после его формирования, в конце 1938 или начале 1939 года, и вошел в состав взвода Т-35, в который по первоначальному штату учебного заведения были сведены все эти машины. В январе 1943 года начальник училища сообщал в ГАБТУ о том, что все Т-35 пришли в негодность, и просил об их передаче на переделку в огневые точки или установки на бронепоезда. На тот момент, по сводкам ПриВО, лишь один Т-35 оставался исправным, а с февраля 1943-го все они требовали капитального ремонта. Однако танки оставили в училище и использовали как наглядные пособия для изучения материальной части.

Зато механик-водитель Михаил Тимофеев, чье письмо нашлось в танке, написал его после участия в легендарной Курской битве. В 1941 году он уже готовился к дембелю, но началась война — пришлось еще повоевать. В конце 1943 года танкист на 14 месяцев попал в Саратовское танковое училище и вышел оттуда младшим лейтенантом.

«У него удивительная история, — говорит собеседник ФАН. — Солдат был трижды ранен, попадал в плен под Ригой. Его пытали, бросили в яму, он оттуда выбрался, и его буквально выходила какая-то женщина. Позже, после войны, он вернулся, нашел ее и женился. А еще позже встретил человека, который его пытал, и сдал спецслужбам».

Расшифровать письмо, установить автора и адресата удалось специалистам из архивной группы «Тризна», к которым обратился Александр. Письмо было адресовано матери бойца Мальковой Анне Дмитриевне (после смерти первого мужа Анна вышла замуж за Павла Малькова). В письме говорилось: «Здравствуй, дорогая мамочка. <…> Мамочка, напиши мне, пожалуйста, получила ли ты деньги, 1 900 рублей, которые я отправлял тебе с фронта».

Заботливая фронтовая весточка в 1943 году так и не отправилась в поселок Рыскулов города Талгар Алма-Атинской области, но зато сам автор вернулся после войны домой. На запросы поисковиков откликнулся племянник Михаила Николай Мальков, который и сейчас живет по тому же адресу, что указан в письме.

Добавим, что единственный сохранившийся в мире танк Т-35, в котором было найдено письмо, находится в парке «Патриот». Увидеть уникальную боевую машину можно в музейном комплексе.