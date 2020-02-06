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Депутат Тарасенко объяснил, почему нельзя повышать штрафы за нарушение ПДД в России

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Депутат Тарасенко назвал позицию премьер-министра по штрафам «аргументированной»

Глава российского правительства Михаил Мишустин указал на несоответствие штрафов, предлагаемых проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) для автомобилистов, зарплатам россиян. Депутат Госдумы Михаил Тарасенко назвал позицию Михаила Мишустина аргументированной и заверил, что члены нижней палаты парламента ее поддержат.

По словам российского премьера, на данный момент увеличенный размер штрафов в новом варианте КоАП для автовладельцев не отвечает нынешнему уровню жизни в стране.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих — это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — заявил премьер.

Депутат Тарасенко назвал позицию премьер-министра по штрафам «аргументированной»

Мишустин объяснил, что при решении подобных вопросов необходимо учитывать платежеспособность населения, «а не идти по самому простому пути».

Как считает первый зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко, позиция у председателя правительства по новому варианту КоАП вполне корректная. Аргументируя свои слова, депутат сравнил штрафы в России и странах Запада.

«Я недавно читал про штрафы в странах Прибалтики и Швейцарии. Приводились примеры, какие там могут быть жесткие требования. Я взял и сопоставил их штрафы со средней зарплатой у них и с нашей средней заработной платой. Оказывается, что наши штрафы выше, чем у них, по покупательской способности населения, — заявил Тарасенко в беседе с Федеральным агентством новостей. — Поэтому у председателя правительства абсолютно аргументированная позиция, а Государственная дума и все фракции ее поддержат».

Депутат Тарасенко назвал позицию премьер-министра по штрафам «аргументированной»

К тому же политик считает, что нужно не повышать штрафы, а исполнять действующее законодательство. По его словам, на это должны обратить внимание ведомства, которые следят за порядком на дорогах.

«Нужно запрещающие знаки ставить там, где они действительно необходимы. А если здесь висит знак, что ведется ремонт дороги, а ремонт закончился три месяца назад, и одновременно стоит передвижная камера, которая фиксирует нарушения, то это не борьба за снижение аварийности на дорогах. Поэтому нам необходимо задуматься о воспитании правовой культуры на дорогах, а именно — [отношения] к участникам дорожного движения, а не о повышении штрафов. Такая практика, как мне кажется, вполне реалистична», — добавил парламентарий.

Напомним, недавно Минюст предложил в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости, а также ужесточить наказание за другие нарушения ПДД. В ведомстве предлагают увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 рублей до трех тысяч. За превышение на 40–60 км/ч хотят наказывать штрафом в размере четырех тысяч рублей (сейчас – до 1,5 тысячи). При превышении более чем на 60 км/ч водитель заплатит пять тысяч рублей, то есть в два раза больше, чем сейчас, или лишится прав на срок от четырех до шести месяцев.

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