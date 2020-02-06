Главные новости 6 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 6 февраля.

Сенат Соединенных Штатов оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Примаков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента.

Владимир Соловьев рассказал, почему отказал знаменитому блогеру Юрию Дудю и светской львице Ксении Собчак в интервью. Соловьев объяснил, почему отказал Дудю и Собчак в интервью.

Не менее десяти автомобилей столкнулись на трассе у деревни Сухая Балка в Красноярском крае. ФАН публикует видео с места ДТП. Появилось видео с места массового ДТП под Красноярском.

Гимнастка Александра Солдатова экстренно доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Художественная гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве.

Спортсмен заявил, что не испытывает ненависти к россиянам, которые не поддерживают внешнюю политику РФ. Россияне ответили украинскому боксеру Чухаджяну, назвавшему РФ «агрессором».

США перебросили военный конвой к заводу «Коноко» в Дейр-эз-Зоре. САА заявила об освобождении стратегического города Серакиб. Сирия итоги за сутки на 6 февраля 06.00: САА заняла Серакиб и еще ряд поселений в Идлибе, новый конвой США прибыл в Дейр-эз-Зор.

Тихие и технически совершенные подлодки РФ в любой момент времени патрулируют Атлантику, сообщил вице-адмирал ВМС США. Вице-адмирал ВМС США Льюис заявил о господстве подлодок РФ в Атлантике.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение на сцену певицы Натальи Ветлицкой. Соседов жестко раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую.

Курды избили журналиста Баха Аль-Хуссейна в Дейр-эз-Зоре, сирийские правительственные войска заняли военную базу на востоке Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 6 февраля 07.00: Курды избили журналиста в Дейр-эз-Зор​​​​​​​е, САА заняли военную базу на востоке Идлиба.

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк в начале 90-х предрекла свою смерть. Заворотнюк предрекла свою смерть в 90-х.