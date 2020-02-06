Россия и Судан обсудили развитие двусторонних отношений

Хартум, 6 февраля. Представители Министерства иностранных дел РФ и их коллеги из МИД Судана в четверг провели встречу в Хартуме. Об этом сообщает пресс-служба суданского внешнеполитического ведомства.

Суданскую делегацию возглавил генеральный директор по арабским и азиатским вопросам Мухаммад Ильяс, российскую — директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.

Центральной темой переговоров стало развитие двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах. Стороны также обсудили ряд вопросов, имеющих региональное значение.

Кроме того, Кинщак встретился с замглавы МИД Судана Сиддиком Абдулазизом. Политики затронули вопросы развития торговли и взаимной поддержки на международных форумах. В частности, речь зашла о реализации совместных инвестиционных проектов.

Напомним, что в конце января заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с послом Судана в Москве Надиром Бабикером и обсудил с ним аналогичные вопросы. Стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия, а также ситуацию в африканском регионе.