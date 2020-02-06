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Бочкарева после скандала с наркотиками тайно вышла замуж

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Бочкарева после скандала с наркотиками тайно вышла замуж

Москва, 6 февраля. Попавшая в громкий скандал с наркотиками российская актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Лены Букиной в сериале «Счастливы вместе», тайно вышла замуж и обвенчалась с личным помощником.                                

Бочкарева пришла на светскую премьеру фильма «Джентельмены» с мужчиной в деловом костюме. Как пишут СМИ, его имя Роман и он является супругом актрисы. По некоторым данным, Наталья вышла замуж в прошлом году за своего личного помощника в школе актерского мастерства.                                                                     

«Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались, — сказал друг семьи в разговоре с Kp.ru. — Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. 

Однако сама Бочкарева не спешит подтверждать свой статус замужней женщины и не делает официальных заявлений.             

Наталья Бочкарева признала себя виновной в хранении наркотиков, по решению суда ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Звезда телесериала «Счастливы вместе» прокомментировала судебное решение, заметив, что исход дела не является для нее идеальным. По словам Бочкаревой, она до последнего надеялась на оправдательный приговор.                                        

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