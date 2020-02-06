Москва, 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку четырех генералов МВД и МЧС. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, своих должностей лишились руководитель УМВД по Амурской области Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел Коми Виктор Полковников, а также ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьев.

Отправлен в отставку и полковник юстиции Александр Сарафанов, занимавший пост замруководителя СУ СК по Московской области.

Напомним, в конце декабря президент РФ уволил пять генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС.