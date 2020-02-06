Воспитанницы Пансиона Минобороны выиграли Всеармейский чемпионат по шахматам

Москва, 6 февраля. Воспитанницы Пансиона Министерства обороны РФ выиграли II Всеармейский чемпионат по шахматам, сообщает ФАН. Интеллектуальное соревнование проходило в городе Кемерово 6 февраля и собрало на одной площадке более сотни юных шахматистов из 29 суворовских, нахимовских и президентских училищ России.

Чемпионат организовали в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске по «швейцарской системе» в 9 туров. Победителей турнира наградил начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Планируя проведение шахматных состязаний, мы были уверены, что они быстро наберут популярность и станут площадкой интересных интеллектуальных сражений суворовцев и нахимовцев, кадет и воспитанниц», — отметил Виктор Горемыкин.

По его словам, игра в шахматы учит молодое поколение системному и логическому мышлению, умению принимать обоснованные решения, воспитывает усердие и стремление бороться до конца.

Генерал-полковник Горемыкин также напомнил, что шахматные клубы по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу открыты и действуют в каждом подведомственном учебном заведении.

Первый Всеармейский чемпионат по шахматам прошел в январе 2019 года в Оренбургском президентском кадетском училище. Тогда победителем среди довузовских учебных заведений Министерства обороны РФ стала команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища.