Сирийская армия нашла лабораторию по производству взрывчатки в Идлибе

Дамаск, 7 февраля. Сирийская правительственная армия обнаружила химический склад в окрестностях Идлиба, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации военного источника, во время операций по прочесыванию пунктов Афтрис и Мара был обнаружен склад террористических группировок, в котором располагалась лаборатория по производству токсичных и химических материалов, а также завод по производству взрывных устройств и ракет.

Отмечается, что в ходе обысков в одном из производственных цехов был обнаружен хлор, помещенный в специальные контейнеры. Кроме того, в помещении хранилась специальная форма для работы с опасными материалами.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Известно также, что среди мастерских, которые были обнаружены на складе в Идлибе, был большой завод, оснащенный и оборудованный для производства ракет различных калибров (60, 80 и 180), на этом же заводе боевиками изготовлялись самодельные взрывные устройства (СВУ) и различные взрывоопасные боеприпасы.

Во время прочесывания освобожденных от боевиков городов в окрестностях провинции Идлиб армейские подразделения сирийской армии неоднократно находили склады оружия, а также мастерские по изготовлению снарядов и взрывных устройств всех видов. Все оставшееся от террористов оружие, обнаруженное военными в ходе обысков, было уничтожено.

Напомним, что в данный момент сирийская армия проводит масштабную военную операцию против незаконных вооруженных группировок в Идлибе. Сирийские военные были вынуждены прервать режим перемирия в провинции из-за многочисленных провокаций со стороны джихадистов, которые демонстративно нападали на позиции САА в регионе.