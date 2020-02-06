Рыдающая Успенская откровенно рассказала о проблемах с дочерью

Москва, 6 февраля. Певица Любовь Успенская объявила о разводе с супругом Александром Плаксиным, с котором прожила 30 лет. Она обвинила мужа в краже денег и проблемах у дочери.

Успенская пригласила ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова в свой особняк и откровенно рассказала журналисту о своих переживаниях.

Рыдающая артистка обвинила своего четвертого мужа в том, что произошло с их дочерью. По ее словам, стараниями отца дочь оказалась в одиночестве в США с безграничным количеством денег. Звезда шансона начала подозревать, что у Татьяны — дочери Успенской — возникли проблемы, когда она сняла со счета 55 тысяч долларов якобы на залог за квартиру. После этого Плаксин отправил дочь в Перу, откуда она вернулась «ненормальной и адекватной».

Потом муж купил дочери билеты в Коста-Рику, где у нее начались проблемы с запрещенными веществами, там же девушка попала в страшную аварию.

«Главный враг, кто разрушил ее жизнь, — это мой муж. Я скрывала, что он уже год не живет в Москве. Он находится в Америке. Он разрушил мою жизнь. Все годы тунеядничал. Человек, который нес черную энергетику. Я домой приходить не хотела», — сказала 65-летняя знаменитость.

По словам певицы, расстаться с супругом она хотела, когда дочь была маленькой. Но супруг начал шантажировать ее, добавила Успенская.

Артистка призналась, что теперь муж дал согласие на развод.