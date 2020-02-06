Минюст РФ рассказал о либерализации Административного кодекса

Москва, 6 февраля. Проект нового Административного кодекса России свидетельствует о значительной либерализации российского законодательства. Об этом в четверг заявил замминистра юстиции Денис Новак.

По его словам, новый КоАП предполагает значительные послабления, поэтому применять к нему эпитет «репрессивный» некорректно. В частности, теперь россиянам будут выносить предупреждения за несерьезные нарушения, тогда как раньше их сразу штрафовали. Всего число норм, предусматривающих устное предупреждение, выросло со 156 до 202.

Более того, вводится общее правило, что даже если статья КоАП предусматривает только штраф, он все равно может быть заменен на предупреждение. Разумеется, это не распространяется на грубые правонарушения.

«На мой взгляд, говорить о каком-то репрессивном характере проекта с учетом таких важных положений не очень корректно», — отметил Новак, выступая на совещании в Совете Федерации.

Напомним, что в конце января Минюст обнародовал проект нового КоАП. Кодекс предусматривает некоторое послабление наказания за правонарушения и в то же время усиливает ответственность за нарушение ПДД. Так, например, штраф за превышение скорости на 20-40 км в час, предлагается повысить с 500 до 3 тыс. рублей, а за превышение на 40-60 км в час — до 4 тыс. рублей. Если же водитель превысил скоростной режим на 60 км в час и более, то ему придется заплатить 5 тыс. рублей и лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.