Журнал Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Нью-Йорк, 6 февраля. Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового номера изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске.

Номер журнал Time с Си Цзиньпином на обложке поступит в продажу 17 февраля. На медицинской маске, которая закрывает лицо председателя КНР, напечатаны заголовки трех главных статей нового номера: «Испытание Китая», «Предотвращение следующей вспышки» и «Экономическая угроза».

Обложка будущего номера была опубликована на странице издания в Twitter. Кроме того, публикация сопровождалась ссылкой на статью под названием «Распространение коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о веке Китая».

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q