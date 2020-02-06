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Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о госпитализации

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Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о госпитализации
Москва, 6 февраля. Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла сообщения СМИ о госпитализации. Об этом спортсменка заявила в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике была экстренно доставлена в столичный НИИ имени Склифосовского.

Солдатова записала видео, в котором попросила за нее не беспокоиться, поскольку с ней «все прекрасно».

«В прессе пишут полный ужас, полную неправду. Честно, у меня просто нет слов. <…> Как можно было такое написать, вообще без малейшего факта доказательства?» — недоумевает гимнастка.

Далее она рассказала, что на самом деле произошло.

«Утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает», — отметила Солдатова.

По словам спортсменки, по дороге на тренировку она решила заехать в больницу, чтобы врачи профессионально ей обработали рану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!!

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В конце записи гимнастка сообщила о ближайших выступлениях, еще раз подчеркнув, что с ней «все супер».

Ранее тренер Солдатовой Анна Дьяченко опровергла сообщения о попытке своей подопечной покончить с собой. Наставник спортсменки заявила, что с ее подопечной все хорошо, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: Instagram
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