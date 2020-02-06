Психиатр усомнилась в версии гимнастки Солдатовой о случайных порезах



Врач-психиатр Людмила Магурдумова заявила, что известная российская гимнастка Александра Солдатова могла совершить с собой некие действия в состоянии аффекта, пытаясь снять душевную боль. Но быстро пришла в себя, поэтому и обратилась к медикам.

Старший научный сотрудник отдела суицидологии Московского НИИ психиатрии прокомментировала специально для Федерального агентства новостей инцидент с членом сборной России по художественной гимнастике.

«Дело в том, что «самопорезы» не считаются суицидальной попыткой, — сказала она. — Это чаще всего [бывает] в аффекте. Вот как кто-то начинает выпивать, или курить, или ходить по квартире. А кто-то делает вот такое».

Кандидат медицинских наук не удивлена последующему признанию Солдатовой, что она «глупо сделала».

«[Она] устроенная, не какая-то там бомжиха, — подчеркнула Магурдумова. — Эмоциональный человек... Знаете, случайно можно споткнуться или наступить в лужу. А тут сделать что-то такое случайно невозможно!»

По словам собеседницы ФАН, нож может упасть, поранить человека, но сделать случайно характерные порезы на руках нельзя.

«Так не бывает, — заявила психиатр. — Это явно было действие в состоянии аффекта, чтобы снять, купировать душевную боль, вот эту тягость, обиду... Это стресс».

Ранее СМИ сообщили о том, что четырехкратная чемпионка мира пыталась свести счеты с жизнью после того, как не попала в состав сборной России на предстоящие международные соревнования.

Тренер 21-летней спортсменки Анна Дьяченко опровергла слухи и домыслы. Солдатова позже рассказала, что порезалась случайно — «ножи острые, на кухне я стою не так давно». Но при этом левую руку в кадре не показала.