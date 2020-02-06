Суд арестовал подозреваемого в убийстве криминального авторитета Япончика

Москва, 6 февраля. Суд арестовал Муртаза Шаданию, который подозревается в убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик).

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 5 апреля Муртаза Шаданию, обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия. В ходе судебного заседания Шадания заявил, что не считает себя виновным. Стоит отметить, что к настоящему моменту Шадания является единственным по данному делу.

По данным следствия, Шадания осуществлял слежку за Иваньковым, а также доставил в столицу оружие, с помощью которого был убит криминальный авторитет. Кроме того, следователи уверены, что Шадания связан с криминальным авторитетом Ильей Симония по прозвищу Махо.

Напомним, летом 2009 года Иваньков был тяжело ранил на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Убийца стрелял из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом. Огонь велся из припаркованной ГАЗели на противоположной стороне дороги. Через несколько месяцев Иваньков скончался в больнице.