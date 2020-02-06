Турецкая армия обстреляла сирийские войска в Идлибе

Дамаск, 6 февраля. Турецкая армия обстреляла позиции правительственных сил САР в сирийской провинции Идлиб. Под обстрел попали сирийские подразделения, находящиеся в населенном пункте Нейраб, расположенном на севере Саракибы, сообщает телеканал Al Jazeera.

Отметим, что сирийские источники не подтверждают данную информацию. На днях стало известно о том, что турецкая армия попала под обстрел в Идлибе. В результате четыре турецких военных погибли, 9 получили ранения.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что турецкие ВВС в ответ поразили 40 целей в Идлибе, однако Министерство обороны РФ опровергло данное заявление. В ведомстве пояснили, что в тот день ни один турецкий самолет не пересек границу с Сирией. Также было отмечено, что турецкие военные не предупредили Россию о своих перемещениях в Идлибе.

Власти Сирии считают военное присутствие Турции на своей земле незаконным. Дамаск расценивает его как вторжение и колониализм. Правительство САР также обратило внимание на то, что Турция контролирует часть террористических группировок, которые остаются в Идлибе.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин тоже осудил Анкару за пособничество боевикам и грубое нарушение договоренностей по мирному урегулированию, которые были достигнуты в Астане и Сочи. Турция до сих пор не решила вопросы, касающиеся зоны демилитаризации, а также не отделила террористические группировки от представителей так называемой вооруженной оппозиции Сирии. Напомним, что большая часть провинции Идлиб по-прежнему контролируется террористическими группировками.