Ученые назвали новые причины возникновения рака

Москва, 6 февраля. Онкологические заболевания могут быть вызваны тысячами различных комбинаций генетических мутаций, связанных с возрастом и образом жизни. К таким выводам пришла международная группа ученых и назвала новые причины возникновения рака, передает издание Science Alert.

Специалисты установили последовательность нуклеотидов геномов 38 типов рака у почти трех тысяч пациентов. Им удалось выяснить, что 80% комбинаций генетических мутаций могут быть связаны с возрастом, а 20% — с наследственностью и образом жизни.

Как отмечают ученые, некоторые виды рака начинают развиваться за десятилетия до постановки диагноза. Интересно, что в 5% случаев специалистам не удалось найти известных мутаций, которые способствуют развития рака. Этот факт говорит о том, что до настоящего момента не удалось обнаружить генетические причины опухолей.

Рак молочной и предстательной железы могут иметь сходные механизмы развития. Это свидетельствует о том, что их можно лечить схожим образом. Результаты исследования показали, что генетический анализ помогает обнаружить до 5% раковых опухолей, которые нельзя выявить во время регулярной диагностики.

Специалисты пришли к выводу, что можно разработать методы, которые позволят предотвратить или замедлить развитие рака, если изучить процесс старения, а также причины, вызывающие мутации, и роль образа жизни в этих процессах.

Ранее врачи-онкологи назвали способы выявления рака на ранней стадии и рассказали о том, какие анализы лучше сдать во время общей диспансеризация. По словам главного врача-онколога Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева, для того, чтобы выявить онкологические заболевания, нужно регулярно сдавать определенные анализы. В рамках общей диспансеризации необходимо пройти самые простые обследования — УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопию.