Эпидемия коронавируса порождает панику и новые фобии

Москва, 6 февраля. Эпидемия коронавируса нового типа, начавшаяся в Китае, способствует появлению у людей новых фобий. Об этом заявила психолог Кристина Грибова.

По ее мнению, отсутствие достоверных данных о ранее неизвестном заболевании вызывает панику у населения.

«У людей элементарно за неимением информации начинаются страшные домыслы. Если бы у нас были объективные данные, то какая-то половина паникеров уже успокоилась бы», — считает Грибова, передает телеканал «Мир 24».

Специалист отметила, что нервные состояния из-за эпидемии более характерны для жителей мегаполисов, нежели обитателей сельской местности.

«Здесь нужно обратить внимание на то, что у жителей больших мегаполисов формируется каждодневный базовый уровень тревоги. И когда появляется дополнительный повод, он срабатывает как катализатор», — пояснила психолог.

Эксперт призвала внимательнее относиться к близким с психическими расстройствами.

«Если человек становится немножко замкнутым, не рассказывает, что его беспокоит — на это нужно обратить внимание», — рекомендует психолог.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. Власти Китая были вынуждены ввести особый режим на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии, чтобы предотвратить распространение заболевания.