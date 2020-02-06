Реабилитационный центр под Тюменью строго охраняется из-за коронавируса

Тюмень, 6 февраля. Санаторий «Градостроитель» в 30 километрах от Тюмени находится на особом пропускном режиме. Посторонних на территорию реабилитационного центра не пускают. Охрану объекта обеспечивают МВД области и другие силовые структуры. Особый режим продиктован соображениями эпидемической безопасности.

На территории санатория размещены россияне, эвакуированные из охваченной эпидемией коронавируса китайской провинции Хубэй. В Тюмень они были доставлены средствами военно-воздушных сил РФ.

Прибывшие из КНР россияне будут находиться на территории «Градостроителя» в карантине две недели. Именно столько времени требуется, чтобы установить, не являются ли они носителями опасного вируса.

Корреспондент Федерального агентства новостей приехал в санаторий «Градостроитель», но проникнуть на территорию реабилитационного центра не смог. К нему сразу же подошел сотрудник МВД в штатском и предупредил о запрете съемки через забор или использования квадрокоптеров и дронов для фотографирования объекта.

Отметим, все силовики на территории охраняемого объекта носят медицинские маски.

Как сообщалось ранее, у находящихся в «Градостроителе» граждан РФ изъяли личные вещи, мобильные телефоны и всю одежду. Эти предметы проходят дезинфекцию.

Россияне обеспечены пищей, одеждой, им предоставлены книги и возможность просмотра телевизора, но, по сути, помещенные в санаторий на карантин находятся в информационной изоляции.