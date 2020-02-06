Косачев назвал провал импичмента Трампу «красной ковровой дорожкой» к переизбранию

Москва, 6 февраля. Оправдательный приговор американского Сената президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте может стать «красной ковровой дорожкой» для второго президентского срока, считает член Совета Федерации России Константин Косчев.

«Понятно также, что никто особо и не рассчитывал на положительное решение, и целью был сам процесс – возможность постоянным потоком накидывать обвинения нелюбимому президенту и смаковать на публику юридические подробности и их различные трактовки считалась, надо полагать, беспроигрышной для демократов», — цитирует РИА SM-News Косачева.

Парламентарий уверен, что провал Демократической партии может дорого стоить. Более того, позиция Трампа сейчас укрепилась, и он, как считает Косачев, будет выжимать все соки из этой ситуации для приобретения политических бонусов.

По словам члена Совфеда, Институт Гэллапа в начале 2020 года зафиксировал самый высокий уровень одобрения деятельности Трампа за все время его правления. Поэтому, как полагает Косачев, неудача с отстранением главы государства от должности можно расценивать как «красную ковровую дорожку» к переизбранию. Российский политик сравнил провал демократов в процессе в рамках импичмента с «выстрелом в ногу».

Американский Сенат оправдал лидера США Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения в деле об импичменте. Демократы считают, что глава Белого дома давил на украинское руководство, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а также мешал расследованию в конгрессе.