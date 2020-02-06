Путин потребовал выделить Крыму дополнительные средства на дома и дороги

Москва, 6 февраля. На ремонт дорог и домов в Крыму выделят дополнительные средства из федерального бюджета. Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин.

Как уточняет пресс-служба Кремля, такое поручение было дано главой государства после совещания по социально-экономическому развитию полуострова 10 января. Помимо этого, президент поручил направить дополнительные средства на благоустройство территорий общего пользования в Крыму, а также на обновление парка локомотивов.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. До 31 марта глава кабмина должен будет представить Путину первый доклад по этой теме.

Напомним, в ходе совещания о развитии полуострова Путин призвал улучшать качество жизни крымчан. Глава государства обратил внимание, что в регионе нужно навести порядок и в том числе относительно использования ресурсов нацпроектов.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года. По итогам референдума за выход из состава Украины высказались 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Таким образом, процедура полностью отвечала требованиям международного права, однако киевские власти все равно считают полуостров территорией Украины и не признают волеизъявление людей.