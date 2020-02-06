Украинским депутатам пригрозили «русской рулеткой»

Президент Украины Владимир Зеленский будет грозить роспуском Рады, чтобы фракция его партии окончательно не разбежалась по оппозиционным партиям. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Максим Жаров и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Слухи о роспуске Рады

Владимир Зеленский во время заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде в четверг, 6 февраля, заверял депутатов, что не собирается досрочно распускать парламент. Об этом сообщает «Украинская правда».

По информации издания, речь шла о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 300. Владимир Зеленский уверял парламентариев в том, что число депутатов сокращают не под досрочные выборы в Раду.

«Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду — мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте «Слуги народа» уже не смогут самостоятельно сформировать большинство», — пишет издание.

В свою очередь депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что президент в ходе заседания призвал парламентариев максимально сосредоточиться на продуктивной работе до конца текущей каденции.

«На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции», — заявил Бужанский.

«Слуга народа» теряет депутатов

По мнению Максима Жарова, до осени Украине роспуск Верховной рады не грозит, так как это нельзя сделать по действующему законодательству. Сокращение численности депутатов Рады действительно может быть использовано Владимиром Зеленским как повод к переформатированию существующей сейчас конфигурации парламента, в котором обладающая абсолютным большинством фракция «Слуга народа» продолжает терять своих депутатов.

«Зеленский будет грозить роспуском Рады, чтобы фракция его партии окончательно не разбежалась по оппозиционным партиям. Именно для этого Зеленский говорит о том, что в следующей Раде у его партии уже не будет такой монополии на власть, как сейчас. Фракция «Слуга народа» может потерять и простое большинство, и тогда Зеленский не сможет реализовывать свои инициативы, согласие на которые должна давать Рада», — пояснил Максим Жаров.

В свою очередь Антон Бредихин считает, что сокращения депутатов в Раде может происходить по языковому признаку.

«А как будут определяться депутаты «на выход»? Кто эти 150 счастливчиков? «Русской рулеткой»? Особой «тройкой»? Это, во-первых. Во-вторых, это вопрос русского языка. Изгонят всех тех, кто с запинкой говорит по-украински. Вспомним, как его учил не только легендарный Николай Азаров, но и та же Юлия Тимошенко. Вполне возможно, что в новой Раде не будет ни одного русскоязычного депутата. В-третьих, Владимир Зеленский Раду не распустит. Он не такой сумасшедший, чтобы лишиться большинства у «Слуги народа». При досрочных выборах им не светит и трети мест. Поэтому расчет на следующую Раду, которая, возможно, будет заседать при другом президенте», — заключил Антон Бредихин.

Ранее оппозиционный украинский политик Алексей Албу заявил, что разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским растет, пусть еще и не достигло критической отметки; он может повторить судьбу Виктора Януковича.