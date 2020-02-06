Москва, 6 февраля. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал, от кого зависит его будущее.

Спортсмен, который вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, был отправлен в дубль петербургской команды. Это решение было принято после того, как Кокорин отказался переходить в «Сочи». Игроком заинтересовались два клуба — «Балтика» и «Рубин», однако, по данным СМИ, «Зенит» заявил о готовности отпустить спортсмена только в сочинскую команду.

«Только от меня», — ответил Кокорин на вопрос, от кого зависит его будущее.

Гендиректор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко в конце января этого года сообщил, что форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин на правах аренды перейдет в «Сочи».

В октябре 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в Москве. Они напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Их отпустили по УДО в сентябре.