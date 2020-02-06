Мишустин раскритиковал повышение штрафов в новом КоАП. События дня. ФАН-ТВ

Бурные дискуссии вокруг «земельного закона» продолжаются в Верховной раде. Но диалог уже в который раз обернулся потасовкой депутатов. В центре борьбы — парламентская трибуна, которую блокируют противники закона, а масла в огонь подливает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — та внезапно заняла место спикера Рады. Учитывая, что парламентское большинство сейчас у партии «Слуга народа», продавить свою позицию оппоненты хотят силовым методом. Кулачные бои в ходе «земельного спора» украинские депутаты устраивали и раньше. И не в первый раз их «промоутером» становится Тимошенко. Все началось с ноября прошлого года, когда «Слуги народа» приняли инициативу в первом чтении. А сегодня могут одобрить ее во втором. Впрочем, изучать поправки к документу они готовы чуть ли не до глубокой ночи. Грядущий закон предполагает, что в стране отменят мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. В числе покупателей окажутся как физические, так и юридические лица. Иностранцам же такие сделки разрешат лишь в том случае, если за это проголосуют сами украинцы на референдуме. Однако протесты аграриев говорят о том, что этого, скорее, не произойдет. Хотя украинцы все же опасаются, что путем махинаций «казенные земли» уйдут к местным олигархам или к зарубежным «потребителям».

Мишустин раскритиковал штрафы в КоАП

Другие важные инициативы сегодня обсудили в правительстве России. Глава кабмина Михаил Мишустин раскритиковал недавние поправки Минюста. Речь идет о новом кодексе административных правонарушений (КоАП), проект которого появился на прошлой неделе. Кроме всего прочего, в нем предлагается увеличить штрафы для автолюбителей — за превышение скорости. Но Мишустин такие меры оценил категорично:

«При разработке нового КоАП было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 000 рублей. Для многих это просто непосильно. Нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования. А не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размеры», — пояснил Михаил Мишустин, премьер-министр РФ.

«Гонщики» на дорогах, конечно, вопрос актуальный, но и Минюст «разогнался» не на шутку. Так, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч составит не 500 рублей (как сейчас), а 3 000. И дальше ставки лишь растут: например, для 40-60 км/ч — будет 4 000 рублей вместо полутора. Ну, а тех, кто превысит и эту планку, ждет уже пятитысячная неустойка. Мишустин же призвал власти воздерживаться от столь «сырых» предложений, даже если окончательно они еще не приняты.