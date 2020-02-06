Волочкова вспомнила, как Цискаридзе завидовал количестве страз на ее пачке

Москва, 6 февраля. Известная российская балерина Анастасия Волочкова весьма критично отозвалась о Большом театре, в котором она некогда выступала. Танцовщица пожаловалась на постоянные интриги и попытки коллег подсидеть своего партнера.

«Я называю Большой театр — клубок целующихся змей. Даже с Николаем Цискаридзе у нас не всегда было все просто в отношениях. Коля завидовал количеству страз на моей пачке. Твердил, что я должна их снять», — рассказала Волочкова порталу Teleprogramma.pro.

Тем не менее отношения между Цискаридзе и Волочковой были и остаются хорошими. Он был одним из тех, кто отказался подписывать письмо с требованием уволить Волочкову за лишний вес.

Балерина отметила, что через 10 лет Цискаридзе сам оказался на ее месте, когда против него также написали письмо с требованием уволить. Поступок недоброжелателей Волочкова объяснила обычной конкуренцией — все остальные педагоги меркли рядом с талантливым Цискаридзе.

Танцовщица добавила, что «ей везет с Колянами», имея в виду певца Николая Баскова, с которым у нее некоторое время был роман. Сейчас же артист остается близким другом Волочковой, который поддерживает с ней хорошие отношения и регулярно дарит ее дочери Арише подарки на день рождения.

Напомним, что в сентябре 2003 года Волочкова была уволена из Большого театра. Поводом послужило несоответствие требованиям физической формы, из-за чего танцовщице не могли подобрать партнера. Сама же Волочкова считает, что гендиректор Большого заставил мужскую часть труппы подписать письмо об отказе танцевать с балериной. В результате ей создали условия, в которых невозможно работать.