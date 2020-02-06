Депутата Бужанского развеселила тактика Тимошенко во время драки в Раде

Киев, 6 февраля. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский от партии «Слуга народа» иронично отреагировал на тактику лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко во время драки на парламентских слушаниях.

Парламентария от пропрезидентского блока развеселил нежный взгляд Тимошенко, устремленный на участников потасовки.

«Юлия Владимировна с нежностью смотрит на десяток дерущихся за ее спиной», — прокомментировал он поведение женщины.

Бужанский также сделал довольно афористичное замечание по поводу кулачных баталий в украинском парламенте, сообщает телеканал «Царьград».

«Демократия — это всегда немножко насилия...» — сыронизировал депутат Рады.

Напомним, конфликт в парламенте Украины разгорелся между представителями «Батькивщины» и «Слуги народа» из-за обсуждаемого моратория на продажу земли, который предполагалось отменить.

Во время слушаний Тимошенко проследовала в президиум, где заняла место спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. За своим лидером пытались продвинуться члены «Батькивщины», но это им не позволили сделать депутаты от «Слуги народа».

Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла драку в парламенте Украины. Журналистка прокомментировала потасовку в своем Telegram-канале, заметив, что «цивилизованная европейская страна проводит очередное голосование в парламенте», передавало Федеральное агентство новостей.