 Человек-Протон поможет российским детям бороться с онкозаболеваниями. ФАН-ТВ

Образ нового супергероя и комикс о нем были созданы автором в рамках благотворительной деятельности в 2016 году специально для детей, проходящих протонную лучевую терапию. Идея принадлежит одному из крупнейших мировых производителей оборудования для протонной терапии, который предложил автору комиксов написать историю об еще одном герое.

Иллюстрации к комиксу сделал американский художник Майк Чушевский. Стив Энглхарт специально объехал несколько больниц, чтобы лучше разобраться в проблеме и создать такого героя, который поможет детям легче и быстрее бороться с недугом. Маленькие пациенты в Америке, Германии и Китае уже знакомы с «Бесстрашным Человеком-Протоном», и теперь он приехал к российским ребятам.

«Наша идея была дать детям как можно больше информации, чтобы они понимали, что их будет ожидать во время лечения. Но сделать это не просто в виде перечня действий, которые будут происходить, а сделать это в виде интересного комикса, чтобы дети понимали, что их ожидает», — рассказал Стив Энглхарт, создатель комиксов, сценарист фильмов Marvel и DC.

Презентация комикса была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака (5 февраля) и Международному дню борьбы с раком у детей (15 февраля). По словам председателя правления МИБС, обычно психологи проводили с детьми беседу и готовили к лечению, теперь работа станет немного легче с появлением такого героя.

«С моей точки зрения очень важно то, что эта книжка обучающая, это не просто герой Marvel, который «Протон-Мен», но это еще такое маленькое учебное пособие для наших маленьких пациентов по нашему центру. Они начинают понимать, а зачем им маски, а зачем им анестезия, а зачем им вообще вся вот эта вот история, и это очень помогает», — поделился Аркадий Столпнер, председатель правления МИБС.

Светлана Гаврышкив проходит лечение в протонном центре вместе со своим 12-летним сыном, у которого три года назад обнаружили медуллобластому (поражение мозжечка). После пяти месяцев ремиссии наступил рецидив, но проводить лучевую терапию во второй раз ребенку было недопустимо, поэтому единственным выходом оказалась протонная терапия. В общей сложности в медицинском институте им предстоит провести около шести недель. Женщина отметила, что презентация комикса стала настоящим праздником. Такие события помогают детям получать положительные эмоции для скорейшего выздоровления.

«В детском возрасте, конечно, они все равно до конца не понимают, умеют радоваться жизни. Такие дополнительные мероприятия, конечно, в этом большая помощь и нам родителям, потому что иногда бывает детки устают от больничных стен, от этой атмосферы, напряженной для них», — говорит Светлана Гаврышкив, мама пациента протонного центра.

«Мне понравился Человек-Протон, но я очень мало комиксов читаю, но с первого раза мне понравился он. Он помогает детям, вылечивает их болезни и сражается с королем крабом», — сказал Иван Гаврышкив, пациент.

Напомним, Медицинский институт им. Сергея Березина стал первым в России клиническим центром протонной лучевой терапии. В Петербурге он открылся в 2017 году. Технологии помогают воздействовать на опухоль максимально щадящем образом и исключительно на пораженные клетки.