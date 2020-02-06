Путин заявил о необходимости сделать образовательные стандарты более гибкими

Москва, 6 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости сделать более гибкими образовательные стандарты в стране. С таким заявление глава государства выступил на заседании президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.

«Считаю также необходимым убрать явно избыточные требования, и регламенты сделать более гибкими, современными — образовательные стандарты, перечни специальности и направления подготовки», — сказал глава российского государства.

Российский президент добавил, что вузам следует дать возможность самостоятельно формировать профили обучения, учитывая мнения студентов и потребности регионов.

Ранее глава государства призвал убирать «вузы-пустышки», а также оценил идею вернуть систему распределения в вузах. По его мнению, «обязаловкой» ничего не решить, нужно создавать условия для самореализации молодежи.