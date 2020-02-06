Протоиерей Дмитрий Смирнов потребовал закрыть «Дом-2» и «Давай поженимся!»

Москва, 6 февраля. Протоиерей Дмитрий Смирнов потребовал закрыть телешоу «Дом-2» и «Давай поженимся!». По его мнению, подобные телепередачи являются причиной низкого уровня рождаемости в России, поэтому их необходимо закрыть.

«Закрыть навсегда. Есть «Поле Чудес» — пускай смотрят. Но у большинства людей не развит вкус. Они давно не держали в руках книгу. Например, «Записки охотника» Тургенева», — пояснил Смирнов.

Он также добавил, что участники реалити-шоу «Дом-2» потеряли свою человечность и больше напоминают «животных».

«Тех, кто участвует в «Доме-2», и людьми сложно назвать. Внешне они похожи на людей, но ведут себя, как животные. Они ничего не делают, а им платят деньги», — отметил протоиерей.

Кроме того, Смирнов призвал ограничить детям доступ к Интернету. Он выразил уверенность, что граждане России должны получать право пользоваться Сетью с 21 года, передает KP.Ru.

«Для детей я бы Интернет запретил. Не пускал бы туда до 21 года. Люди бы нашли другой способ получать информацию», — добавил он.

Комментируя закон о домашнем насилии, Смирнов заявил, что его не следует принимать. По его мнению, данную законодательную инициативу можно заменить наказанием в виде избиения дубинкой.

«Я вообще неплохо отношусь к тому, чтобы не сразу сажать. Надо сначала отлупить резиновой дубинкой. Приезжают полицейские. Двое держат, а один бьет дубинкой», — отметил протоиерей.

По его словам, действующее законодательство способно решить все проблемы в этой сфере, поэтому государству не следует вмешиваться в семью.